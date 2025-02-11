Чечадина Ефимия Архипова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
(Чечадина) Агриппина Евсеева16.06.1872 г.р.
Чечадин Пётр Евстигнеев1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1872
Дочь: (Чечадина) Агриппина Евсеева
Отец ребёнка: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно