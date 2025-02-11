Чечадина Ефимия Архипова До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Чечадина Ефимия Архипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров1849 г.р.
Дети
(Чечадина) Агриппина Евсеева16.06.1872 г.р.
Чечадин Пётр Евстигнеев1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров

Рождение ребёнка
16.06.1872

Дочь: (Чечадина) Агриппина Евсеева

Отец ребёнка: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чечадин Пётр Евстигнеев

Отец ребёнка: Чечадин Евсей Александров / Евстигней Алесандров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.