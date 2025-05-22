Якута Кристина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.1942
Мирная, Слонимский район, Гродненская область
Расстелена в результате карательной операции латышского карательного полка. Похоронена в братской могиле с мужем и детьми