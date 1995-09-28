Буровцева Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1995
Сын: Бердов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Бердов Алексеи
Рождение ребёнка
28.09.1995
Сын: Бердов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Бердов Алексеи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бердов Алексеи