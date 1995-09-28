Буровцева Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буровцева Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1995

Сын: Бердов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Бердов Алексеи

Рождение ребёнка
28.09.1995

Сын: Бердов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Бердов Алексеи

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердов Алексеи

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