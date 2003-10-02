Куйвашев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйвашев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

02.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Куйвашев Александр Иванович

Мать: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.10.2003

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