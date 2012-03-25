Громов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1926
Дата смерти25.03.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926
Отец: Громов Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1960
Дочь: Кузьминова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Громова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2012