Громов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1926

Дата смерти

25.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926

Отец: Громов Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1960

Дочь: Кузьминова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Громова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Таисия Васильевна

Смерть
25.03.2012
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