Глушков Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1983
Рождение ребёнка
04.12.2007
Сын: Глушков Денис Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Ольга
Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
09.03.2021
Дочь: Глушкова Марина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Юрьевна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Ольга