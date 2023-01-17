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Глушков Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1983

Отец: Глушков Виктор Евстафеевич

Мать: Глушкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.2007

Сын: Глушков Денис Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Ольга

Майна, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
09.03.2021

Дочь: Глушкова Марина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Юрьевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Юрьевна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Ольга

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