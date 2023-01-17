Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения17.11.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1903
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
23.11.1930
Дочь: Салтаусова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
30.07.1939
Сын: Салтаусов БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА
Смерть
Неизвестно