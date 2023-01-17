Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

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Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

17.11.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1903

Отец: Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ

Мать: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Салтаусов НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1930

Дочь: Салтаусова ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1939

Сын: Салтаусов БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтаусов ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова АНТОНИДА СЕРГЕЕВНА

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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