Мамадали Ильметов Гади Мулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Илметка Аймяков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кыйлыкул Мамадалиев №47-79
Мать ребёнка: (Алешкин) Бисолтан Алешкина
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: (Алешкин) Бисолтан Алешкина
Смерть
Неизвестно