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Богданов Евдоким Иввович

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.03.1881 ст.

Жена: Богданова Анна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 18 лет. Первый брак. Свидетели при венчании: Богданов Ермолай Иванович
Бракосочетание
20.03.1881 ст.

Жена: Богданова Анна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Невеста -18 лет. Первый брак. Дочь крестьянина села Кубанка Бузулукского уезда Самарской губернии .
Смерть
Неизвестно
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