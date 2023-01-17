Богданов Евдоким Иввович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.03.1881 ст.
Жена: Богданова Анна
Жених - 18 лет. Первый брак. Свидетели при венчании: Богданов Ермолай Иванович
Бракосочетание
20.03.1881 ст.
Жена: Богданова Анна
Невеста -18 лет. Первый брак. Дочь крестьянина села Кубанка Бузулукского уезда Самарской губернии .
Смерть
Неизвестно