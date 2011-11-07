Брызгалов Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1932
Дата смерти07.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1961
Дочь: Пивень Марина Александровна
Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1968
Сын: Брызгалов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Ивановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
07.11.2011