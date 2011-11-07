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Брызгалов Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1932

Дата смерти

07.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1961

Дочь: Пивень Марина Александровна

Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1968

Сын: Брызгалов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
07.11.2011
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