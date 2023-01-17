Пугина Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Афимья

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Место рождения

д. Меньщиково

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Меньщиково
Рождение ребёнка
29.06.1869

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Рождение ребёнка
10.02.1871

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1873

Сын: Пугин Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1876

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1878

Сын: Пугин Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.03.1882

Сын: Пугин Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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