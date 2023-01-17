Пугина Афимья
Место рожденияд. Меньщиково
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Меньщиково
Рождение ребёнка
29.06.1869
Рождение ребёнка
10.02.1871
Рождение ребёнка
15.02.1873
Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1876
Рождение ребёнка
20.07.1878
Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев
Рождение ребёнка
10.03.1882
Отец ребёнка: Пугин Игнатий Васильев
Смерть
Неизвестно