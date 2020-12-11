Баламонов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаламонов Владимир Михайлович

Баламонов Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1952

Дата смерти

11.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, П. ЧАРВАК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баламонов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР,ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, П. ЧАРВАК
Смерть
11.12.2020
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close