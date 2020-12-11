Баламонов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1952
Дата смерти11.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, П. ЧАРВАК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баламонов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УзССР,ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, П. ЧАРВАК
Смерть
11.12.2020
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра