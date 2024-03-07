Лось Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1904
Дата смерти22.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904
Отец: Лось Фёдор Макарьевич
Мать: Лось Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лось Елена
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лось Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор--строитель
Смерть
22.09.1984