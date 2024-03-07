Лось Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1904

Дата смерти

22.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904

Отец: Лось Фёдор Макарьевич

Мать: Лось Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лось Елена

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лось Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор--строитель
Смерть
22.09.1984
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