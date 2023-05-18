(Куликова (Пушкарева)) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1968
Сын: Куликов Игорь
Отец ребёнка: Куликов Владимир
Рождение ребёнка
10.06.1975
Сын: Куликов Николай
Отец ребёнка: Куликов Владимир
Рождение ребёнка
23.01.1987
Сын: Куликов Александр
Отец ребёнка: Куликов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Владимир