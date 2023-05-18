(Куликова (Пушкарева)) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куликова (Пушкарева)) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1968

Сын: Куликов Игорь

Отец ребёнка: Куликов Владимир

Рождение ребёнка
10.06.1975

Сын: Куликов Николай

Отец ребёнка: Куликов Владимир

Рождение ребёнка
23.01.1987

Сын: Куликов Александр

Отец ребёнка: Куликов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Владимир

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