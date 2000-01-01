Хамидуллин Валей Сафиулинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Валей Сафиулинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

06.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1938

Дочь: Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)

Мать ребёнка: Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна

Рождение ребёнка
26.12.1939

Дочь: Галлямова Клара Кашаповна

Мать ребёнка: Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна

Смерть
06.04.1942
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