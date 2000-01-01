Хамидуллин Валей Сафиулинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти06.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1938
Дочь: Баранова Флюра Кашаповна(Валеевна)
Мать ребёнка: Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна
Рождение ребёнка
26.12.1939
Дочь: Галлямова Клара Кашаповна
Мать ребёнка: Хамидуллина Лутфия(Елена) Камашевна
Смерть
06.04.1942