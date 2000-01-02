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Краснов Дмитрий Сергеевич
Краснов Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Краснов Сергей Александрович
1951 г.р.
Мать
Краснова (Пагава) Ирина
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989
Отец:
Краснов Сергей Александрович
Мать:
Краснова Ирина
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