Краснов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснов Дмитрий Сергеевич

Краснов Дмитрий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1989

Отец: Краснов Сергей Александрович

Мать: Краснова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close