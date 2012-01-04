Колдин Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдин Степан Михайлович

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Место рождения

Бушанча, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.05.1929

Дата смерти

04.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бушанча, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1956

Дочь: Галина Степановна

Мать ребёнка: Колдина Лидия Петровна

Старое Барышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.2012
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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