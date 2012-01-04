Колдин Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.05.1929
Дата смерти04.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1956
Дочь: Галина Степановна
Мать ребёнка: Колдина Лидия Петровна
Старое Барышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.2012
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)