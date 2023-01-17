Денкс (Пронина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денкс (Пронина) Вера

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Место рождения

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.07.1909

Дата смерти

14.06.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1909

Отец: Пронин Николай

Мать: Анна

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денкс Леонид Александрович

Любегощи, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.06.1980
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Весьегонск Тверской области
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