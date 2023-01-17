Денкс (Пронина) Вера
Место рождения
Дата рождения25.07.1909
Дата смерти14.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1909
Отец: Пронин Николай
Мать: Анна
Рождение ребёнка
12.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денкс Леонид Александрович
Смерть
14.06.1980
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Весьегонск Тверской области