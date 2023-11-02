Ярош Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Щербинина Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович

Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ярош Василий Семёнович

Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ярош Трофим Семёнович

Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Семён Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Семён Павлович

Смерть
Неизвестно
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