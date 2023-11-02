Ярош Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Щербинина Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович
Безымено, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Ярош Семён Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Семён Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Семён Павлович
Смерть
Неизвестно