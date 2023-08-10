Столбова Дарья Косминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Дарья Косминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Ларион Саввич

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Столбов Петр Ларионович

Отец ребёнка: Столбов Ларион Саввич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Столбов Иов Ларионович

Отец ребёнка: Столбов Ларион Саввич

Смерть
Неизвестно

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