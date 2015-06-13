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Туманова Анна Сергеевна
Туманова Анна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.2015
Пол
Женский
Отец
Туманов Сергей Юрьевич
1986 г.р.
Мать
Туманова (Никитина) Екатерина Витальевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2015
Отец:
Туманов Сергей Юрьевич
Мать:
Туманова Екатерина Витальевна
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