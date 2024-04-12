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Мария Михайлова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

22.03.1885 ст.

Дата смерти

09.05.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885 ст.

Отец: Михаил Степанов (Стефанов)

Мать: Пелагея Васильева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Солдатъ Рядовой Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-14... Показать все
Крещение
23.03.1885 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянка вдова Матрена Иванова 56-25-219-141об-142
Смерть
09.05.1894 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева Запасного унтеръ-офицера Михаила Степанова дочь – Марiя, 9(11) мая 1894, отъ разрыва сердца 56-25-219-373об-374
Похороны
11.05.1894 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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