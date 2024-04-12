Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения22.03.1885 ст.
Дата смерти09.05.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
22.03.1885 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Солдатъ Рядовой Михаилъ Степановъ и законная жена его Пелагея Васильева, оба православные 56-25-219-14... Показать все
Крещение
23.03.1885 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянка вдова Матрена Иванова 56-25-219-141об-142
Смерть
09.05.1894 ст.
Деревни Здурьева Запасного унтеръ-офицера Михаила Степанова дочь – Марiя, 9(11) мая 1894, отъ разрыва сердца 56-25-219-373об-374
Похороны
11.05.1894 ст.