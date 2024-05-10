Рядовкина (Фокина) Ирина Алексеевна 09.04.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рядовкина (Фокина) Ирина Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

09.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1887 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Косшанина) Евдокия Дмитриевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 13. рождена 9 апреля 1887 г, крещена 9. Ирина Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 177 с. 9 | Госархи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Рядовкин Михаил Иванович

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 19 | № 11. 10 ноября 1906 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Кологривской уволенный в запас армии фельдшер крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область

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