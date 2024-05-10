Рядовкина (Фокина) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1887 ст.
№ 13. рождена 9 апреля 1887 г, крещена 9. Ирина Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные. | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 177 с. 9 | Госархи... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 19 | № 11. 10 ноября 1906 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Кологривской уволенный в запас армии фельдшер крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно