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Егор Федорович

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Федор Григорьевич

Мать: Федора Григорьевна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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