Егор Федорович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Федора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно