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Овсянников Василий Петров

Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Овсянников Петр Герасимов

Мать: Овсянникова (Звягина) Евдокия Васильева

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова (Звягина) Марфа Поликарпова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Овсянникова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Овсянникова (Звягина) Марфа Поликарпова

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Овсянникова) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Овсянникова (Звягина) Марфа Поликарпова

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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