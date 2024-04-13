Овсянников Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Овсянникова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Овсянникова (Звягина) Марфа Поликарпова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Овсянникова) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Овсянникова (Звягина) Марфа Поликарпова
Смерть
Неизвестно