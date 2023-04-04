Басаргин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басаргин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Яков

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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