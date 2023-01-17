Суворов Виктор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1950
Дата смерти?.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1950
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Суворова Тамара
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1981
Дочь: Суворова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
?.01.1982