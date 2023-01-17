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Суворов Виктор Прокофьевич

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Место рождения

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

?.11.1950

Дата смерти

?.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1950

Отец: Суворов Прокофий Семёнович

Мать: Суворова Антонина Павловна

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1978

Сын: Суворов Павел Викторович

Мать ребёнка: Суворова Тамара

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
?.11.1981

Дочь: Суворова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
?.01.1982
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