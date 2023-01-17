Серов Валентин Александрович
Место рождения
Дата рождения19.01.1865
Дата смерти05.12.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872 по 1874
Мюнхен
Место жительства
С 1875
Место жительства
С 1876 по 1878
Киев
Место жительства
С 1886
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
05.12.1911