Серов Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Валентин Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.01.1865

Дата смерти

05.12.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1872 по 1874
Мюнхен
Место жительства
С 1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876 по 1878
Киев
Место жительства
С 1886
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
05.12.1911
Москва, город федерального значения Москва
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