Клевер (Емельянова) Клавдия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевер (Емельянова) Клавдия Константинова

Клевер (Емельянова) Клавдия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Емельянов Константин Нилович

Мать: Емельянова Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевер Герман Юльевич

Рождение ребёнка
24.05.1908 ст.

Дочь: Шутова (Клевер) Нина Германовна

Отец ребёнка: Клевер Герман Юльевич

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: МОСКВА. ЦЕРКВИ ИВАНОВСКОГО СОРОКА. ТРОИЦКАЯ, В СЫРОМЯТНИКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №165, стр. 416
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.