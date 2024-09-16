Клевер (Емельянова) Клавдия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1908 ст.
Дочь: Шутова (Клевер) Нина Германовна
Отец ребёнка: Клевер Герман Юльевич
Москва, город федерального значения Москва
Метрика о рождении: МОСКВА. ЦЕРКВИ ИВАНОВСКОГО СОРОКА. ТРОИЦКАЯ, В СЫРОМЯТНИКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №165, стр. 416
Смерть
Неизвестно