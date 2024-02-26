Анисья Артемьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
03.11.1818 ст.
Муж: Трофим Федоров (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Марфа Трофимова (Вна)
Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Авдотья Трофимова (Вна)
Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Трофимов (Ич)
Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Трофимова (Вна)
Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Парасковья Трофимова (Вна)
Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно