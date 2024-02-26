Анисья Артемьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Артемьева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
03.11.1818 ст.

Муж: Трофим Федоров (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Марфа Трофимова (Вна)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Авдотья Трофимова (Вна)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Трофимов (Ич)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Трофимова (Вна)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Парасковья Трофимова (Вна)

Отец ребёнка: Трофим Федоров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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