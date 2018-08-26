Крючков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Матвей Владимирович
Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков Илья Владимирович
Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно