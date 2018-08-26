Крючков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючков Владимир

Крючков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Матвей Владимирович

Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Илья Владимирович

Мать ребёнка: Дроздова Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Людмила Викторовна

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