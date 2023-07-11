Шевалдин Федор Ефграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевалдин Федор Ефграфович

Шевалдин Федор Ефграфович

Место рождения

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ефграф Леонтьевич

Мать: не указана

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
д. Шегары, Кинешемский уезд
Бракосочетание
30.09.1898

Жена: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Шевалдин Димитрий Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.04.1900

Сын: Шевалдин Василий Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.07.1904

Сын: Шевалдин Николай Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Шевалдин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Шевалдин Сергий Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.12.1910

Дочь: (Шевалдина) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: (Шевалдина) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Шегары, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шевалдин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.