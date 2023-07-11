Шевалдин Федор Ефграфович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ефграф Леонтьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Шегары, Кинешемский уезд
Бракосочетание
30.09.1898
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Шевалдин Димитрий Федорович
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1900
Сын: Шевалдин Василий Федорович
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1904
Сын: Шевалдин Николай Федорович
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Шевалдин Стефан Федорович
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1909
Сын: Шевалдин Сергий Федорович
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1910
Дочь: (Шевалдина) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1914
Дочь: (Шевалдина) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Шевалдина (Кострова) Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно