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Чернова Надежда Константиновна
Чернова Надежда Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1965
Пол
Женский
Отец
Чернов Константин Андреевич
1929 г.р.
Мать
Чернова (Логачева) Зинаида Никифоровна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1965
Отец:
Чернов Константин Андреевич
Мать:
Чернова Зинаида Никифоровна
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