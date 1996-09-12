Шевелев Игорь Вильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1964
Рождение ребёнка
23.04.1987
Дочь: Дремова Александра Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1996
Дочь: Шевелева Мария Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.2003
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности