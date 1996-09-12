Шевелев Игорь Вильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Игорь Вильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1964

Отец: Шевелев Вилий Васильевич

Мать: Дроздовская Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
23.04.1987

Дочь: Дремова Александра Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1996

Дочь: Шевелева Мария Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.2003

Сын: Шевелев Георгий Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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