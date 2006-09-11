Симонова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Горшенина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Горшенина Таисия Яковлевна
Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1929
Сын: Горшенин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1931
Дочь: Горшенина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович
Смерть
Неизвестно