Симонова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова Наталья Васильевна

Симонова Наталья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Горшенина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Горшенина Таисия Яковлевна

Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1929

Сын: Горшенин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1931

Дочь: Горшенина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Горшенин Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close