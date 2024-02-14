Хамидулла Сабитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамидулла Сабитов

Хамидулла Сабитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сабит

Мать: Мавлия Мустаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махубзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Гафиатулла

Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
21.04.1886

Сын: Гатаулла

Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
13.07.1894

Сын: Сунгатулла

Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бибирахима

Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гарифулла

Мать ребёнка: Махубзямал Тимиргалеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.