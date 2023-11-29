Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рита Ивановна
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Смерть
Неизвестно