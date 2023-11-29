Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита Ивановна

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Смерть
Неизвестно

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