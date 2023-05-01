Савельева Татьяна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1960
Сын: Савельев Сергей Григориевич
Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Пётр Григориевич
Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Григориевна
Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно