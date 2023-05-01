Савельева Татьяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Татьяна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1960

Сын: Савельев Сергей Григориевич

Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Пётр Григориевич

Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Григориевна

Отец ребёнка: Савельев Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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