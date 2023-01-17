Слоева (Михайлова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти26.02.1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Якова Прокопиева сына Михайлова, крестьянина Красноборской округи Устьевской волости, вкладчика Телеговского Троицкого монастыря.
Бракосочетание
Около 1745
Муж: Слоев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Слоев Фока Карпович
Отец ребёнка: Слоев Карп Федорович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Слоев Яков Карпович
Отец ребёнка: Слоев Карп Федорович
Смерть
26.02.1783 ст.
Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область