Слоева (Михайлова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слоева (Михайлова) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

26.02.1783 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Дочь Якова Прокопиева сына Михайлова, крестьянина Красноборской округи Устьевской волости, вкладчика Телеговского Троицкого монастыря.
Бракосочетание
Около 1745

Муж: Слоев Карп Федорович

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Слоев Фока Карпович

Отец ребёнка: Слоев Карп Федорович

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Слоев Яков Карпович

Отец ребёнка: Слоев Карп Федорович

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
26.02.1783 ст.
Никулинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
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