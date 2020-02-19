Фильков Павел Евменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильков Павел Евменович

Фильков Павел Евменович

Место рождения

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 13.05.1939

Дата смерти

19.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.05.1939

Отец: Фильков Евмен Трифонович

Мать: Филькова Соломанида Никитична

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Фильков Сергей Павлович

Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна

Рождение ребёнка
06.10.1969

Сын: Фильков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна

Рождение ребёнка
07.05.1980

Дочь: Кожемякина Светлана Павловна

Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна

Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филькова Анна Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филькова Анна Потаповна

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
19.02.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close