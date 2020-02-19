Фильков Павел Евменович
Место рождения
Дата рожденияОколо 13.05.1939
Дата смерти19.02.2020
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.05.1939
Рождение ребёнка
01.12.1963
Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
06.10.1969
Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна
Рождение ребёнка
07.05.1980
Дочь: Кожемякина Светлана Павловна
Мать ребёнка: Филькова Анна Потаповна
Черёмушки, город Саяногорск, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филькова Анна Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филькова Анна Потаповна
Смерть
19.02.2020