Изгачева (Гаврилова) Татьяна Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Изгачева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость