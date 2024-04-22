Изгачева (Гаврилова) Татьяна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изгачева (Гаврилова) Татьяна Никаноровна

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Место рождения

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Около 1929 г.р.
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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гаврилов Никанор Гаврилович

Мать: Гаврилова Пелагия Александровна (Полина)

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Изгачева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Изгачев Виктор Григорьевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изгачев Виктор Григорьевич

Смерть
1988
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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