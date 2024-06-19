Георгий Иоаннов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий Иоаннов

Георгий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев??? Иван Егорович

Мать ребёнка: Анна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Данилова

Рождение ребёнка
28.03.1829

Дочь: Матрона Георгиева (Егорова)

Мать ребёнка: Анна Данилова

Рождение ребёнка
23.07.1831

Дочь: Хрестина Георгиева

Мать ребёнка: Анна Данилова

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