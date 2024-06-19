Георгий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Данилова
Рождение ребёнка
28.03.1829
Дочь: Матрона Георгиева (Егорова)
Мать ребёнка: Анна Данилова
Рождение ребёнка
23.07.1831
Дочь: Хрестина Георгиева
Мать ребёнка: Анна Данилова