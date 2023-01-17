Потяркина (Ситникова) Августа Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Потяркин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Потяркина Анания Григорьевна
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Потяркин Мина Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917