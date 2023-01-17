Потяркина (Ситникова) Августа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Ситникова) Августа Прокопьевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Потяркин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Потяркина Анания Григорьевна

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Потяркин Мина Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Григорий Петрович

Смерть
1917
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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