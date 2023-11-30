Егорова (Недорезова) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Недорезова) Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1895

Дата смерти

19.12.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Национальный архив РТ №92-т от 20.05.2010г. Ф.4, оп.166,д.144, л.26об-27 Архивная справка метрической книги с.Бута Мензелинского уезда Уфимской губернии. Запись №59. Отец- крестьянин д.Дербедень Прок... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1927

Сын: Егоров Демьян Никонович

Отец ребёнка: Егоров Никон Гаврилович

Дербедень, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.12.1969
Малиновый, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Исполком Ключевскоготсельского Совета Нижнесергинского р-на Свердловской области РФ. Справка о смерти №705 от 09.12.2009.Запись акта о смерти №28 от 29.12.1969г. через 40 дней после смерти д.Никона- ... Показать все

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