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(Коврижных) Феврония Коврижных
(Коврижных) Феврония Коврижных
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1714
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Петр Коврижных
1686 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Коврижных Петр Коврижных
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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