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Трубачев Михаил Николаевич

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Место рождения

Никиткино, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.11.1915

Дата смерти

04.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915

Отец: Трубачев Николай Яковлевъ

Мать: Трубачева Наталья Александровна

Никиткино, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.02.1946

Жена: Зотова Валентина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.12.1946

Дочь: Новикова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1958

Дочь: Трубачева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
07.06.1966

Жена: Зотова Валентина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.08.1994
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область
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