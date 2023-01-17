Трубачев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1915
Дата смерти04.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915
Бракосочетание
24.02.1946
Рождение ребёнка
12.12.1946
Дочь: Новикова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
06.12.1958
Дочь: Трубачева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зотова Валентина Андреевна
Развод
07.06.1966
Смерть
04.08.1994
Апрелевка, Наро-Фоминский, Московская область