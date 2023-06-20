Коврижных Харитон Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти15.04.1913
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
23.12.1870
Сын: Коврижных Евфимий
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Коврижной
Рождение ребёнка
10.01.1872
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
29.09.1873
Дочь: Иустина
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Коврижных Афанасий Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных мертворожденный - близнец Мирона
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
Рождение ребёнка
15.08.1878
Сын: Коврижных Мирон Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Коврижная
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коврижных Федор Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Коврижных Тихон Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Егоренки
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
д. Крестецы
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных
Смерть
15.04.1913