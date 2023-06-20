Коврижных Харитон Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Харитон Коврижных

Коврижных Харитон Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

15.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Коврижных Трофим Коврижных

Мать: Коврижных Варвара Коврижных

Рождение ребёнка
23.12.1870

Сын: Коврижных Евфимий

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Коврижной
Рождение ребёнка
10.01.1872

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
29.09.1873

Дочь: Иустина

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Коврижных Афанасий Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных мертворожденный - близнец Мирона

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

Рождение ребёнка
15.08.1878

Сын: Коврижных Мирон Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Коврижная
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коврижных Федор Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Коврижных Тихон Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Егоренки
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

д. Крестецы
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Васса Коврижных

Смерть
15.04.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close