Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Курбан-Галеев Шеяфетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Зарифя Садретдиновна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садретдинова Зарифя Садретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Зарифя Садретдиновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1959
Москва, город федерального значения Москва
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