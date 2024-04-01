Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Курбан-Галеев Шеяфетдин
Рождение ребёнка
09.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Зарифя Садретдиновна
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садретдинова Зарифя Садретдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959