Зимин Данила Игнатьевич 27.12.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Зимин Данила Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 27.12.1864

умер Неизвестно

Дети
(Зимина) Параскева Данилова10.03.1883 г.р.
Зимин Михаил Данилов30.10.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1883

Дочь: (Зимина) Параскева Данилова

Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
30.10.1889

Сын: Зимин Михаил Данилов

Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
12.10.1891

Дочь: (Зимина) Агрипина Данилова

Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
04.07.1897

Сын: Зимин Михаил Данилович

Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.10.1984

Сын: Зимин Петр Данилов

Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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