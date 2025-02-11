Зимин Данила Игнатьевич
мужской, родился 27.12.1864
умер Неизвестно
Дети
(Зимина) Параскева Данилова10.03.1883 г.р.
Зимин Михаил Данилов30.10.1889 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1883
Дочь: (Зимина) Параскева Данилова
Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.10.1889
Сын: Зимин Михаил Данилов
Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1891
Дочь: (Зимина) Агрипина Данилова
Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
04.07.1897
Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1984
Сын: Зимин Петр Данилов
Мать ребёнка: Зимина (Бамбурова) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно