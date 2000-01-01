Śmiejczak (Nikodem) Balbina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Nikodem Stanisław
Мать: Nikodem Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Śmiejczak Józef
Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Śmiejczak Stefan
Смерть
Неизвестно