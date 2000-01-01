Śmiejczak (Nikodem) Balbina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Śmiejczak (Nikodem) Balbina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nikodem Stanisław

Мать: Nikodem Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Śmiejczak Józef

Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan

Francja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Śmiejczak Stefan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Śmiejczak Stefan

Смерть
Неизвестно
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